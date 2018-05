Politecnico, torna l’iniziativa “Bambine e bambini un giorno all’università”

L'iniziativa, promossa dalla Città di Torino, punta a far scoprire ai più piccoli il mondo della ricerca scientifica e tecnologica

Anche quest’anno torna al Politecnico l’iniziativa promossa dalla Città di Torino con gli atenei torinesi “Bambine e Bambini un giorno all’Università“, il percorso di attività all’interno delle università per far scoprire ai più piccoli il mondo della ricerca scientifica e tecnologica. Il progetto è promosso dall’Assessorato all’Istruzione della Città di Torino, attraverso l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (Iter).

CLASSI QUARTE E QUINTE AL POLITECNICO

Da oggi a mercoledì, tra le 9 e le 12.30, alcune classi quarte e quinte delle scuole torinesi saranno accolte al Politecnico per una serie di attività mirate a illustrare ai più piccoli la ricerca del Politecnico. Domani alle 9 ad accogliere i bambini sarà il rettore Guido Saracco.