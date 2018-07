Politica a colori

Guardando i mondiali, osservo ancora il fenomeno delle facce dipinte, che nel nostro campionato manca. Ci sarà un servizio fuori dagli stadi per chi si vuole dipingere in quel modo tribale? Boh… Dico tribale perché è lo stesso fenomeno che si osserva nelle tribù selvagge riprese nei documentari.

Una specie di rito fra il magico e il festoso, con regole e messaggi legati ai colori e ai segni, ma soprattutto identificativo: mi dipingo e danzo così perché così fa la mia tribù. Se si passa dal calcio alla politica il fenomeno persiste. Basta guardare un gay pride, o un raduno leghista di Pontida, ma anche i cortei arcobaleno o i gessetti antiterrorismo.

Parrucche, danze, slogan, barbe e facce dipinte, colori al posto delle idee. Da un lato è un’interessante regressione identitaria, senso di appartenenza, affermazione rituale di ritenersi dalla parte giusta. Dall’altro è inquietante. Se ti senti così, se ti esprimi così, quando la tua tribù prevarrà sulle altre (in democrazia, quando andrà al governo) la tentazione di imporre i tuoi segni tribali agli altri sarà forte.

Vorrai comandare le tue festività, intestare vie e edifici ai tuoi eroi, convincere il popolo non con le idee, ma con i raduni, gli slogan, i colori, le musiche e le danze. Fosca prospettiva. Ho persino nostalgia di quando il Pci infiltrava i suoi “addestrati” nei capannelli delle sere estive per farli prevalere nelle discussioni. Di quando le tribune politiche in tv erano magari un po’ noiose, ma nessuno interrompeva gli altri e ci si confrontava sulle idee, senza risse da galline. Quando contavano i comizi e non Facebook, i Tg non ripetevano i tweet dei premier e nessuno si dipingeva. I colori non sono idee.

