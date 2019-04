Polizia ferroviaria, quasi 1800 controlli in Piemonte nel weekend di Pasqua

Un totale di 1.786 persone controllate, di cui 622 straniere e 6 indagate in stato di libertà, 198 le pattuglie impiegate in stazione e 57 a bordo treno, 162 i convogli scortati e 15 interessati dai servizi antiborseggio per il contrasto in particolare dei furti in danno dei viaggiatori, tre sanzioni elevate di cui una al regolamento di polizia ferroviaria e due al Codice della Strada: questi il bilancio degli interventi della polfer del compartimento Piemonte e Valle d’Aosta nel lungo weekend pasquale.

Diverse, circa una quindicina e riconducibili al maggior flusso di passeggeri registratosi in questi giorni, le richieste dei capitreno, in massima parte relative a persone moleste o prive di titolo di viaggio, risoltesi senza strascichi per l’intervento immediato delle pattuglie di specialità. I servizi svolti nelle due maggiori stazioni di Torino, Porta Nuova e Porta Susa, hanno visto, come preannunciato, l’affiancamento agli agenti della polfer di contingenti del reparto mobile e di unità cinofile antidroga e antisabotaggio, resi disponibili dalla questura.

L’attività di prevenzione riguardo alle aggressioni in danno di capitreno nel lungo ponte delle festività non ha fatto registrare episodi significativi, grazie anche alla sinergia tra uffici della specialità dislocati sul territorio regionale. Lo dimostra quanto accaduto nella mattinata della vigilia di Pasqua, lungo la tratta Asti-Alessandria: il capo treno di un regionale proveniente da Torino e diretto a Genova, appena ripartito dalla stazione di Asti, ha richiesto l’intervento della polfer, tramite il centro operativo del Compartimento per un passeggero straniero privo di biglietto che lo aveva spintonato durante il controllo.

Gli agenti del posto polfer di Asti hanno immediatamente contattato il capotreno e, raccolte le prime informazioni, hanno allertato i colleghi di Alessandria che hanno atteso il convoglio all’arrivo. L’uomo, un nigeriano di 20 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Servizi di prevenzione sono stati assicurati anche all’indirizzo dei treni da e per la Liguria, con controlli mirati svolti in collaborazione con la polfer ligure e dispositivi predisposti nelle stazioni di Torino Porta Nuova, Trofarello e Fossano che hanno consentito di attuare un’azione incisiva di contrasto ai comportamenti illeciti sia a bordo treno che negli scali ferroviari. I servizi così rafforzati proseguiranno sino a tutta la prima settimana del mese di maggio.