Polizia ferroviaria, tre arresti in Piemonte: c’è anche un minore

Tre persone, tra cui un minore, sono stati arrestati in Piemonte dalla polizia ferroviaria nell’ambito della rete dei controlli in stazione e a bordo treno operate dagli agenti negli scorsi giorni.

A Torino Porta Nuova, nel pomeriggio del 13 maggio, gli operatori Polfer del settore operativo, durante il pattugliamento della zona commerciale della stazione, hanno tratto in arresto un 17enne tunisino del Cuneese in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere appena emessa dal tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, a sostituzione della misura del collocamento in comunità.

Sempre a Torino Porta Nuova, nella mattinata di domenica 19 maggio, gli agenti, questa volta nell’atrio monumentale, notavano un uomo trafelato procedere a passo spedito verso l’uscita. Insospettiti, decidevano di sottoporlo a controllo, il cui esito portava all’identificazione di un 48enne torinese, senza fissa dimora, destinatario di ordine di custodia cautelare in carcere appena emesso dal tribunale di Torino, quale aggravio dell’obbligo di presentazione presso il commissariato di San Secondo.

Infine, il nucleo scorte del compartimento Polfer del Piemonte e Valle d’Aosta, a bordo del regionale Genova–Torino, poco dopo la partenza dallo scalo di Asti, nella tarda mattinata di domenica scorsa, ha tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere del tribunale di Grosseto, un 39enne marocchino residente nel Pistoiese.