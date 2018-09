Polizia in festa per San Michele: messa alla Sacra col questore Messina

Giornata di celebrazioni in onore del patrono del corpo, a Torino e in tutta la regione

Anche a Torino e in Piemonte si festeggia San Michele Arcangelo, patrono della polizia. Una delegazione di agenti ha presenziato alla messa celebrata nella basilica della Sacra di San Michele.

Nello storico monumento posto all’imbocco della Valle di Susa e simbolo stesso del Piemonte, il rettore padre Claudio Massimiliano Papa ha accolto in mattinata il questore di Torino Francesco Messina.

Nel pomeriggio, invece, è in programma la quattordicesima edizione del Family day nella caserma Mario Cesale di via Veglia, a Torino, mentre alle 18 sarà celebrata messa dal cappellano della polizia, don Cristiano Massa, nella cappella del quinto reparto mobile, In serata intrattenimento musicale.