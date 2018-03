Realizzato un mini film per far capire cosa serve per entrare nel corpo

La polizia della Nuova Zelanda realizza uno spot per cercare nuove reclute. A recitare sono veri poliziotti, così come sono veri poliziotti anche le comparse per un totale di circa 70 agenti.

In ogni scena di quello che sembra una specie di mini film, oltre a regalare un sorriso mostra l’immensa passione che bisogna avere per entrare a far parte del loro corpo.