Polizia, si rinnova l’app YouPol: da oggi possibile segnalare anche violenze domestiche

Nuovo aggiornamento del sistema per l'emergenza Coronavirus: sarà possibile avvisare gli agenti tramite smartphone anche da casa

YouPol, l’app che serve a mettere in contatto diretto il cittadino con la Polizia di Stato, si rinnova per l’emergenza Coronavirus. Da oggi, infatti, con il nuovo aggiornamento, sarà possibile segnalare anche episodi di violenza domestica direttamente da casa con l’uso dello smartphone, anche in modo anonimo.

L’app permetteva in precedenza di segnalare se si è testimoni o se si è venuti a conoscenza di episodi di bullismo, spaccio di stupefacenti o altri reati. E’ un modo, inoltre, di coinvolgere i ragazzi e responsabilizzarli su questi argomenti sensibili.

Segnalare è facilissimo: si può scegliere di entrare in maniera anonima o registrandosi ed il sistema in automatico rileverà la tua posizione. Una volta dentro, sarà possibile scegliere il tipo di episodio che si vuole segnalare ed inserire una breve descrizione dell’accaduto con, se possibile, qualche foto in allegato.