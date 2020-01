Polizia stradale di Torino, tra ed interventi, educazione alle “buone pratiche” ed incidenti rilevati: ecco tutti i numeri del 2019

L’anno appena concluso è stato impegnativo per la polizia stradale di Torino che ha impiegato 10.648 pattuglie sul campo chiamandole a vigilare, nell’arco delle ventiquattro ore (e sette giorni su sette), sulle strade extraurbane e autostrade della provincia di Torino. Gli agenti in campo hanno prestato soccorso a 3.736 cittadini in difficolta e in altri casi hanno assistito quelli coinvolti negli incidenti stradali.

RILEVATI 1400 INCIDENTI DI CUI 11 MORTALI

Nonostante l’impegno profuso per contrastare i sinistri stradali, la Polstrada è intervenuta per rilevare circa 1.400 incidenti di varia natura, molti dei quali, circa 425, con lesioni alle persone e 11, purtroppo, con esito mortale. Per “impedire” le cattive abitudini alla guida e contrastare alcuni fenomeni antisociali, come, ad esempio, circolare con un veicolo non assicurato o non revisionato, gli operatori della Stradale hanno controllato 53.278 veicoli e 58.489 persone, riscontrando 44.935 infrazioni, che hanno permesso di ritirare nell’immediato1.605 patenti e 2.274 carte di circolazione; di sottoporre a fermo amministrativo 1.244 veicoli e di sequestrarne amministrativamente 443.

LA TECNOLOGIA STREET CONTROL

Inoltre sono state trasmesse le previste segnalazioni alla Motorizzazione Civile per la detrazione di 65.937 punti patente. In particolare, anche con l’impiego della nuova tecnologia “STREET CONTROL”, sono stati rintracciati 1.003 veicoli senza assicurazione e 2.438 veicoli che circolavano senza aver sostenuto la prescritta “visita di revisione” per l’accertamento della sicurezza del veicolo stesso, di questi ultimi poco meno della metà sono stati sorpresi a transitare in ambito autostradale.

AL VOLANTE DOPO AVER BEVUTO

La guida in condizioni di alterazione per aver assunto alcolici piuttosto che sostanze stupefacenti, spesso causa degli incidenti stradali, è stata contrastata sottoponendo a controllo 6.596 conducenti con etilometri e drogometri; attività che ha permesso di rintracciare 699 persone positive all’alcol e 43 positive alle sostanze stupefacenti.

INFRAZIONI PER L’USO DEL TELEFONINO

Dall’analisi dei dati nazionali sulle cause degli incidenti stradali emerge sempre di più che la distrazione alla guida sta diventando elemento comune a molti eventi infortunistici e pertanto anche la Stradale di Torino ha avviato una puntuale strategia di contrato al fenomeno, riuscendo a rilevare e contestare 1.228 infrazioni per uso del cellulare o smartphone durante la guida senza l’impiego di sistemi vivavoce, auricolari o il più innovativo sistema di collegamento bluetooth all’impianto dell’auto; si pensi che 940 infrazioni sono state contestate a conducenti che stavano viaggiando in autostrada.

AUTOVELOX E TELELASER, I RISULTATI

L’impiego di apparecchiature speciali quale l’Autovelox e il Telelaser, piuttosto che l’analisi dei dati registrati dai Tachigrafi dei veicoli commerciali (dispositivi obbligatori per i veicoli superiori alle t. 3,5 registranti le velocità e tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali), hanno fatto emergere circa 7.300 eccessi di velocità.

L’EDUCAZIONE ALLE “BUONE PRATICHE”

Sempre in materia di contrasto ai comportamenti scorretti alla guida durante la circolazione, le pattuglie della Polizia Stradale hanno avuto modo di elevare 1.643 infrazioni per mancato uso dei sistemi di ritenuta, quali le cinture di sicurezza per gli adulti e i seggiolini per i bambini.

All’attività storica e maggiormente conosciuta della Polizia Stradale, quale il soccorso dei cittadini in difficoltà, del rilievo degli incidenti e al contesto delle infrazioni rilevate, da anni l’impegno è anche profuso per sensibilizzare ed educare i cittadini alle buone pratiche da adottare quando si circola sulla strada e come aumentare la percezione del rischio, fattore necessario per la prevenzione degli incidenti.

L’IMPEGNO PER GLI STUDENTI

A tale politica educativa la Stradale di Torino nel 2019 ha dato corso svolgendo, presso gli Istituti di Istruzione della Provincia, nelle aziende richiedenti e durante lo svolgimento degli eventi pubblici della Polizia di Stato, interventi di “Educazione alla Sicurezza Stradale” impiegando 159 operatori qualificati per un totale di 277 ore di impegno. I 4.769 studenti e 176 adulti incontrati hanno mostrato enorme interesse per gli argomenti trattati e la loro soddisfazione e gratitudine per il lavoro svolto dagli operatori della Polizia Stradale si sono tradotti in un immediato riconoscimento di professionalità e vicinanza all’istituzione della Polizia di Stato.