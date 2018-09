Poliziotti aggrediti a Barriera Milano, Appendino: “Comportamento vergognoso e inaccettabile”

L'indignazione della sindaca per lo sconcertante episodio verificatosi martedì

LA CERTEZZA "A Torino non esistono zone franche"

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha commentato lo sconcertante episodio verificatosi martedì a Barriera Milano e reso noto soltanto oggi, con l’aggressione da parte di un gruppetto di una trentina di persone ai danni di due agenti per provare a favorire la fuga di un pusher arrestato.

“Quello dei cittadini che hanno aggredito gli agenti è stato un comportamento vergognoso e inaccettabile e ci auguriamo che resti un caso isolato”, le parole colme di indignazione della sindaca.

“A Torino non esistono né zone franche, né aree dove l’illegalità è tollerata. Grazie al questore Messina e a tutti gli agenti di polizia per il loro difficile e spesso gravoso impegno e lavoro quotidiano al servizio della comunità. La polizia di stato, insieme a tutte le forze dell’ordine, sta svolgendo un prezioso lavoro, una fondamentale attività di controllo e presidio del territorio con efficaci ed evidenti risultati positivi nel contrasto all’illegalità e nel garantire ai cittadini sicurezza anche in quelle zone della città più difficili dal punto di vista dell’ordine pubblico”.