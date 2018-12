Poliziotti aggrediti, il Siulp: “Servono pene esemplari”

Dopo il Siap, anche il Siulp esprime sconcerto e indignazione per il clamoroso assalto a una pattuglia di polizia a Torino, operato da una cinquantina di residenti nelle vicinanze del campo nomadi di strada dell’Aeroporto.

“Non accennano a diminuire i casi in cui, per fermare o anche solo controllare alcune persone, le forze dell’ordine devono affrontare e contrastare i rischi di aggressione di altri soggetti che vorrebbero sottrarre i prevenuti dai controlli di polizia”, lamenta il segretario generale torinese del sindacato, Eugenio Bravo.

“Continuiamo a ripetere che servono pene esemplari e rieducative: diversamente questi comportamenti aggressivi non si attenueranno e non verranno ridimensionati. Il caso in questione – prosegue Bravo – ha costretto un agente a sparare un colpo in aria per evitare che, dopo essere stati circondati, lui e colleghi venissero anche aggrediti e perdessero il controllo del fermato. Solo la grande professionalità dei poliziotti ha impedito che la situazione degenerasse. Per il Siulp il decreto sicurezza deve essere considerato l’inizio di un percorso che deve necessariamente portare a pene rieducative”.