Poliziotti minacciati durante il fermo di un giovane rom: agente spara in aria a Torino

Hanno tentato di far allontanare una pattuglia della polizia, impegnata nelle operazioni di un controllo di un ragazzo di 17 anni, e si sono avvicinati con fare talmente minaccioso da indurre uno degli agenti a sparare un colpo di pistola in aria per allontanarli.

L’episodio si è verificato a Torino, in prossimità di strada dell’Aeroporto, e ha avuto per protagonisti circa cinquanta residenti in un campo nomadi della zona. Il 17enne era a bordo di un’auto insieme a due ragazze di 17 e 11 anni e procedeva in zona Madonna di Campagna a fari spenti e a velocità sostenuta.

Incurante dell’alt, il ragazzino – residente nel campo rom- è stato raggiunto al termine di un concitato inseguimento in cui ha addirittura tentato di speronare la volante della polizia. La folla ha ascoltato le sue richieste di aiuto ed è giunta in soccorso, chiedendo vigorosamente agli agenti di lasciarlo andare.

Solo il colpo di pistola in aria ha dissuaso la moltitudine da atteggiamenti ancora più aggressivi. In seguito a controlli, gli agenti hanno accertato che il 17enne aveva appena effettuato un furto all’interno di un cantiere dell’area di sosta di corso Grosseto e che nell’autovettura era stato depositato numeroso materiale in legno. Il ragazzo è stato denunciato per resistenza e furto aggravato.