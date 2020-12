Pollice alzato per Zanardi: ora vede e sente. Primi segnali di ripresa

Buone notizie per Alex Zanardi. L’ex pilota di F1 continua a lottare. La strada per tornare alla normalità, dopo quel maledetto incidente in handbike del 19 giugno scorso, è ancora lunga, ma il 54enne bolognese, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe mostrato i primi grandi segnali di ripresa ed il suo cervello starebbe recuperando, a poco a poco, le sue funzioni.

ALZA IL POLLICE E VEDE LA MOGLIE

L’atleta paralimpico a quanto pare, sarebbe in grado di vedere e sentire ed alle richieste dei dottori e della moglie, sarebbe riuscito addirittura a stringere la mano e ad alzare il pollice nel segno di “ok“. “Dov’è Daniela?” Gli è stato chiesto. E lui ha girato appena la testa verso di lei. Insomma: timidi ma confortanti segnali di ripresa.

PRESTO ANCHE POTREBBE PARLARE

Dal letto del reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Padova dove, dal 21 novembre, è ricoverato, Zanardi ancora non parla perché, in via precauzionale, gli è stato lasciato ancora il buco nella trachea, ma tutto lascia presagire che il campione automobilistico sia pronto anche per compiere questo nuovo grande passo nel suo percorso di riabilitazione.