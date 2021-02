Polstrada: oltre mille veicoli controllati, 300 infrazioni. Il bilancio settimanale

La Polstrada ha appena concluso la campagna congiunta di sicurezza stradale “Truck & Bus” promossa da Roadpol: il bilancio è di 1097 veicoli controllati e quasi 300 infrazioni.

L’INIZIATIVA

L’iniziativa, svoltasi nel periodo appena trascorso dall’8 al 14 febbraio, ha avuto lo scopo di operare un’intensificazione dei controlli effettuati dalle Polizie Stradali di tutta Europa, dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia italiani che stranieri.

IL BILANCIO

Durante la settimana indicata, gli agenti hanno verificato i tempi di lavoro e di riposo degli autisti, condizioni che incidono direttamente sul loro stato psicofisico e di conseguenza sulla sicurezza stradale, facendo emergere circa 100 irregolarità, che in 3 casi hanno comportato anche l’interruzione del viaggio.

Controlli specifici hanno permesso di contestare 15 violazioni alle norme in materia trasporto di merci pericolose (A.D.R.), mentre 30 condizioni irregolari sulla sistemazione del carico trasportato sono emerse durante le verifiche agli altri mezzi pesanti.

Sebbene i conducenti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza siano stati solo 2 lo stesso non è accaduto per il rispetto dei limiti di velocità, dove in 30 casi gli autisti guidavano oltre ai limiti consentiti.