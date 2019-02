Sul posto i Vigili del fuoco del nucleo NBCR e mezzi del 118. Dipendenti trattenuti all'interno dell'ufficio per motivi precauzionali

Allarme all’ufficio postale di Possaccio, una frazione di Verbania, per una busta contenente una polvere gialla sospetta. Sul posto i vigili del fuoco del nucleo NBCR e mezzi del 118. Si attende l’arrivo di strumentazioni dei Vigili del fuoco da Torino, per verificare che non si tratti di una sostanza pericolosa.

DIPENDENTI TRATTENUTI PER SICUREZZA

Intanto i dipendenti dell’ufficio sono stati trattenuti all’interno dei locali per motivi precauzionali.