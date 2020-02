Polveri sottili nella norma a Torino, da domani via libera ai veicoli diesel Euro 4

La qualità dell’aria migliora a Torino, la concentrazione di polveri sottili nell’area del capoluogo è tornata sotto i livelli di guardia. Stop, dunque, da domani 14 febbraio e fino a lunedì 17 febbraio, alle limitazioni per i veicoli diesel Euro 4.

Le automobili di questa classe emissiva potranno circolare liberamente in città e negli undici comuni della cintura. Rimarranno in vigore soltanto le misure permanenti. Eccole nel dettaglio.

I veicoli e i ciclomotori Euro 0 (Euro 1, se diesel) per il trasporto merci non possono circolare dalle 0 alle 24 in nessun giorno della settimana. Auto e veicoli per il trasporto merci diesel Euro 2 ed Euro 3 non possono circolare dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì.