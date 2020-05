Ma che pom ‘t l’has mangià, Vincens?

La cacciata da Bose di padre Bianchi è clamorosa. Con le dovute proporzioni, è come se avessero cacciato Don Bosco settantenne da Valdocco. Enzo Bianchi fondò quel monastero laico nel 1965, fresco di laurea in economia. Partì con un gruppo di cascine abbandonate sotto Magnano, dove lo raggiunsero col tempo altri ‘fratelli’ e lo aiutarono nel duro lavoro (per anni senza luce, gas e acqua corrente) di restauro. Oggi quel vecchio borgo immerso nel verde della serra di Ivrea è un bel complesso di rustici che ospitano monaci, monache e prelati d’ogni credo, e anche anime laiche in cerca di pace. Non si sa perché Bergoglio, dopo un’ispezione vaticana, abbia voluto che Enzo lo lasciasse. Cosa mai han trovato gli inviati del papa? Che mela ha mangiato il fondatore per essere cacciato da quel paradiso terrestre? Si parla d’insanabili dissidi fra lui e il suo successore, fratel Luciano Manicardi, priore dopo la sua abdicazione di tre anni fa. Ciò ricorda un altro esempio piemontese di lotta fra abdicante e successore: nel 1730 il Re di Sardegna Vittorio Amedeo II lascia il trono al figlio Carlo Emanuele III, salvo poi ‘comandare da dietro’ rinnegando l’abdicazione. Il figlio non ci sta, e lo imprigiona nel castello di Moncalieri, dove il re di Superga muore due anni dopo. Io spero tanto che Enzo Bianchi venga riaccettato. Lo conobbi da goliardo nella sua sofia di Piazza Castello, fui suo ospite a Bose, e ne conservo un ricordo luminoso. E’ un gigante mediatico, uno che sa farsi frequentare dai grandi senza lasciarsene contaminare. La gente andava a Bose per lui come va a Monte Rotondo (sempre con le dovute proporzioni) per padre Pio. Enzo ha ideato Bose, e Bose è lui. Senza, è un posto come tanti.

collino@cronacaqui.it