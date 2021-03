Pomiciare è un rischio

Qualcuno ci spiegherà scientificamente come il Covid o le sue “varianti” siano diabolicamente abili nel cercare sempre nuove prede, magari abbandonando i vecchi e i malati per colpire la nostra prima linea: ossia i ragazzi. Persino gli infanti. Intanto questa mutazione ce la svelano i numeri relativi ai contagi che, solo a febbraio, si sono impennati tra gli 11 e i 18 anni, con una crescita esponenziale anche solo rispetto all’autunno scorso. Con a ruota la popolazione tra i 22 e 45 anni. Ma non cadiamo dal pero, il sospetto c’era già l’estate scorsa, a vacanze concluse. Tra balli, carezze e pomiciate. Di lì è stato un crescendo con pazienti sempre più giovani ricoverati nei reparti, mentre si disegnavano anche le cosiddette “zone gialle” intese più o meno come un liberi tutti. Specie in quella fascia d’età, dove l’applicazione del buon senso e il rispetto delle regole sono assai più elastici, mentre la movida tornava a tentare con le sue sirene a cominciare da una birretta, una sigaretta in compagnia e il resto. A quell’età chi di noi non ha pomiciato? Chi ha resistito con ferrea disciplina all’impulso degli ormoni? Mescoliamo gli ingredienti e possiamo anche licenziare qualche virologo con statistiche alla mano. E allora che fare mentre tanti ragazzi e tante famiglie gridano allo scandalo contro la serrata delle scuole? Beh, forse basterebbe un’occhiata ai numeri dei contagi, ieri sopra quota 2.100 per capire che la frenata arriva al limite del testa coda, e che la terza ondata potrebbe essere partita proprio da lì. Purtroppo l’essere giovani, non può essere più inteso come una protezione dal rischio. Ma non solo: i giovani potrebbero anche essere più vulnerabili e maggiormente a rischio di sviluppare una forma della malattia più grave. Con il tremore ai polsi salto l’appello alla prudenza verso i nostri ragazzi e mi rivolgo alle famiglie: mettete il freno a mano. E tirato forte.

