C’è una ghiotta offerta di pomodori a prezzo fisso, tutti inseriti in confezioni già preparate dagli addetti del supermercato, ma a una ragazza evidentemente ancora non basta: vuole risparmiare ulteriormente.

Per farlo, organizza all’istante una piccola truffa ai danni del market. Nella sua confezione inserisce dei pomodorini prelevati dalle altre e poi si avvia alla cassa. Un modo per prendere qualche altro pomodoro senza spendere niente in più. Ma che squallore.