PAURA IN VIA ROMA

Paura a Pont Canavese, dove, nella notte, è divampato un incendio in una palazzina di tre piani in via Roma. Il bilancio è di due persone intossicate: si tratta di una coppia, soccorsa e trasportata al pronto soccorso di Cuorgné. Per fortuna le condizioni dei due non sono gravi.

I vigili del fuoco di Ivrea stanno compiendo accertamenti sulla dinamica del rogo, probabilmente causato da un guasto ai quadri elettrici dell’edificio.