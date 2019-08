Ponte Carpanini terra di nessuno: «Bivacchi dal tramonto all’alba»

Bivaccano giorno e notte sulla passerella, al chiaro di luna, poi abbandonano le bottiglie lanciandole in acqua o sulle sponde. O magari lungo la scalinata dove cocci di vetro e degrado vanno davvero per la maggiore. Trasformando il ponte Carpanini in una discarica a cielo aperto. Le foto, e i video, a firma dei residenti del quartiere Aurora riportano alla luce il problema bivacchi tra lungo Dora Agrigento e corso Vercelli. Ormai una tradizione d’estate quando gruppi di avventori riprendono a fare la spola tra i locali di corso Vercelli, più volte segnalati alle forze dell’ordine, e il Carpanini. Trasformando le strade e i marciapiedi in un ring, quando il bisogno di una dose di droga diventa impellente.

«Tra il ponte e i locali gestiti dagli africani – raccontano i cittadini – siamo in mano a spacciatori e delinquenti. E questo a tutte le ore della notte, senza che ci sia il minimo rispetto per chi vuole dormire». Una pessima cartolina per il quartiere Aurora, più volte denunciata anche dal presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che ora punta a un deciso giro di vite contro lo spaccio di cocaina ed eroina. «Continueremo a richiedere i controlli – spiega Deri – fino a quando lo spaccio di droga non sarà eliminato del tutto dalla zona dei ponti. Oltre ai necessari controlli è opportuno la collocazione di telecamere e progetti di riqualificazione».

Sono soltanto dei mesi scorsi, infatti, le denunce delle famiglie di zona contro gli schiamazzi e le risse che ogni fine settimana prendono in ostaggio l’angolo tra lungo Dora Napoli e corso Vercelli. Segnalazioni prontamente inoltrate alle forze dell’ordine. «Ma fino a quando non chiuderanno alcuni market – concludono – questa musica continuerà a suonare tutte le notti».