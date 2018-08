Ponte crollato a Genova, la Città Metropolitana di Torino: “Evitiamo falsi allarmi”

“Evitare che si creino falsi allarmi” dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. E’ quanto auspica Antonino Iaria, consigliere della Città Metropolitana di Torino con delega alle infrastrutture e ai lavori pubblici. Il riferimento è, in particolare, a informazioni circolate sui social network in merito al viadotto conosciuto come Ponte Preti, a Strambinello (Torino), sulla provinciale 565. “Il ponte Preti – dice Iaria – è una struttura ben diversa dal ponte dell’autostrada A10 crollato oggi a Genova, perché è un ponte ad arco in cemento armato normale e non precompresso, ed è una struttura monitorata in continuo dal nostro servizio Viabilità”.

MESSI IN BILANCIO 300MILA EURO

“La Città metropolitana – aggiunge – ha messo in bilancio nel 2018 circa 300mila euro a questo scopo e sta avviando la gara pubblica per l’affidamento dei servizi di diagnostica e monitoraggio non solo del ponte Preti, ma anche di tutte le altre strutture edilizie e viarie di sua competenza nel territorio metropolitano. Stiamo anche lavorando con la Commissione Bilancio e Lavori pubblici del Consiglio metropolitano per chiedere maggiori risorse per questi settori”. Iaria afferma che “in questo momento di grande sgomento e dolore per la tragedia di Genova è importante rassicurare la popolazione e ribadire da parte nostra che è necessaria una nuova stagione di investimenti in merito alla diagnostica innovativa sui manufatti esistenti, in modo da programmare risorse certe per la loro manutenzione”.