Ponte Morandi, Pinerolo dedica un sentiero al ricordo delle quattro vittime del crollo

Un sentiero dedicato alla memoria delle quattro vittime pinerolesi del tragico crollo del ponte Morandi. Sarà inaugurato domenica 13 ottobre. Si tratta del “Percorso Verso il Canada“, il tracciato che dalla stazione di Pinerolo conduce fino al Rifugio Melano – Casa Canada, sulle alture della cittadina piemontese.

LE QUATTRO VITTIME DEL CROLLO

Il sentiero è stato realizzato grazie al contributo delle famiglie Bellasio e Possetti che nel crollo di Genova persero quattro loro cari. Si tratta di Andrea Vittone, 49 anni, della compagna Claudia Possetti 48 e dei due figli di lei, Manuele e Camilla Bellasio, rispettivamente di 16 e 12 anni. Tutti deceduti quel tragico 14 agosto di un anno fa.

LA GIORNATA DEL RICORDO

L’inaugurazione del percorso “Verso il Canada”, per ricordare Camilla, Manuele, Claudia e Andrea, è stata organizzata dal Cai di Pinerolo e dal Rifugio Melano Casa Canada in collaborazione con il Comune di Pinerolo. La cerimonia prenderà il via alle ore 10 con l’inaugurazione del sentiero nella stazione ferroviaria di Pinerolo. Alle 10.30 è prevista la partenza alla volta del Rifugio.