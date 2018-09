Il ponte riaprirà a gennaio. Sette anni dopo l’alluvione

Da qualche giorno sono state posate le campate del nuovo ponte della Bertenga. Un’opera tanto attesa a Torre Pellice, perché sana una ferita patita nell’alluvione del 2011, quando a inizio novembre, l’acqua impetuosa ha tirato giù il vecchio ponte, ovvero la strada che collegava al resto del paese le famiglie che vivono nell’Inverso. Un crollo che molti torresi ricorderanno, emblema dei disastri causati da quella violenta e incessante pioggia.

Attualmente le circa 100 famiglie che vivono in quella frazione usufruiscono di un guado provvisorio, realizzato dalla Provincia di Torino con una serie di scatolari in cemento armato, una soluzione temporanea che avrebbe comunque dei problemi, in caso di violento maltempo.

Il nuovo ponte della Bertenga ha anche un altro significato per Torre, è il più grosso investimento pubblico dopo gli interventi svolti per ospitare le Olimpiadi invernali di Torino 2006. Il cantiere è stato consegnato il 28 agosto 2017, alla ditta vincitrice della gara d’appalto, la Nidaco di Isernia. Il costo stimato è di 4 milioni e l’intervento è in due fasi, la prima prevede la costruzione del ponte vero e proprio (per un costo sui 3 milioni e 200 mila euro), mentre la seconda comprende il completamento delle difese spondali, la rinaturalizzazione delle aree di cantiere e dell’alveo con piante, la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica e la riqualificazione del parco pubblico della Bertenga.

Le misure del nuovo ponte, una struttura mista in acciaio e cemento armato, mostrano che sarà più imponente del suo predecessore: sarà infatti lungo 143 metri contro i 78 precedenti e si sviluppa su tre campate e due pile piantate nell’alveo a 25 metri di profondità, sarà largo 9,75 metri con carreggiata di 8,5 metri e raddoppierà la larghezza del vecchio impalcato.

L’intervento è stato finanziato dalla Regione e dall’Aipo (agenzia interregionale per il fiume Po) e dovrebbe essere concluso a fine anno, anche se è probabile uno slittamento alle prime settimane del 2019, «perché la i lavori sono in ritardo di qualche settimana» fa il punto il sindaco Marco Cogno.