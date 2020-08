Ponti danneggiati dai camion. Primi cantieri entro Ferragosto

Dovrà ancora attendere qualche giorno il ponte della circonvallazione che passa su via Saluzzo a Pinerolo. Danneggiato diversi anni fa dal passaggio di un mezzo pesante, la Città metropolitana a novembre aveva annunciato l’intervento entro l’estate ed entro settembre la vicenda dovrebbe chiudersi.

Molti pinerolesi, nel corso del tempo, hanno notato che la sbrecciatura alla base del ponte si stava allargando ed erano preoccupati per la caduta di calcinacci sulla strada che potevano causare gravi incidenti sia a chi passa sotto con la moto, sia a chi passa in bicicletta o in auto. La situazione era stata segnalata ufficialmente quasi 4 anni fa, da Manlio Leggieri di Luserna San Giovanni, che ai tempi era assessore in Comune a Pinerolo: «Io provengo dalla Val Pellice e facevo quella strada tutti i giorni» raccontava Leggieri, che, dopo una prima segnalazione in Comune, aveva deciso di rivolgersi direttamente alla Città metropolitana nel novembre scorso: ha inviato due foto che facevano notare l’evoluzione del danno, una di ottobre 2018, l’altra di novembre 2019.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++