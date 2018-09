Ponti e viadotti: per la messa in sicurezza occorrono più di 69 milioni

Ammonta a poco meno di 70 milioni di euro la stima dei finanziamenti per gli interventi di manutenzione delle opere infrastrutturali viarie di Torino. La cifra è contenuta nel dossier che l’amministrazione comunale ha inviato nei giorni scorsi al Mit in risposta allo stesso ministero che all’indomani del crollo del ponte Morandi di Genova ha chiesto a tutti i Comuni una comunicazione formale sulla situazione di ponti e viadotti di competenza cittadina.

I DATI RELATIVI AL CAPOLUOGO PIEMONTESE

Il dato è stato reso noto nel corso di una commissione consiliare durante la quale i tecnici dell’assessorato ai Trasporti hanno spiegato che per quanto riguarda il capoluogo piemontese non si rilevano pericoli di stabilità dei manufatti ma è necessario un monitoraggio approfondito, non solo visivo, di quelle strutture in cemento armato, realizzate ai primi del Novecento, tra cui diversi ponti cittadini, progettate per livelli di carico di molto inferiori agli attuali.

GLI INTERVENTI E L’ELENCO DELLE OPERE

Nell’elenco delle opere per le quali la Città ha inviato la richiesta di fondi dedicati risultano, tra gli interventi più urgenti, il sottopasso del Lingotto, classificato con priorità 1, per il quale è richiesto un intervento di 10 milioni di euro, tre passerelle, quattro ponti, tre cavalcaferrovia per interventi complessivi per oltre 34 milioni, oltre a sostituzione binari e verifica sismica dei manufatti.