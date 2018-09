Porta a porta a Vanchiglietta, parte la rimozione dei bidoni

Dopo San Salvario e Santa Rita anche il quartiere Vanchiglietta si prepara ad ospitare il sistema porta a porta. Dal 17 settembre inizierà la progressiva rimozione dei cassonetti stradali tra corso Belgio, corso Tortona e lungo Po Antonelli, in Settima circoscrizione. Dalla prossima settimana, per avvisare i residenti, saranno collocate alcune locandine di avviso sui cassonetti.

Intanto ad aprile i residenti di Borgo Rossini e Vanchiglietta hanno ricevuto una prima comunicazione da Amiat per l’avvio imminente della raccolta differenziata porta a porta. Una campagna informativa, che coinvolgerà una popolazione di circa 24mila abitanti. A marzo, invece, è iniziata la consegna casa per casa dello “starter kit”, composto da secchiello e sacchetti e soprattutto dalle indicazioni sul funzionamento.

Una buona notizia secondo il vicepresidente, Ernesto Ausilio, e la coordinatrice all’Ambiente, Valentina Cremonini. «È senza dubbio un passo avanti nel rispetto e nella tutela dell’ambiente – spiegano Ausilio e Cremonini – ma deve essere attuata laddove le dinamiche residenziali lo consentano. Nel caso specifico di Vanchiglietta, essendo una porzione del nostro territorio altamente popolata e con condomini molto grandi, ne vanno valutate e affrontate tutte le difficoltà».

Il rischio, come già accaduto in altri quartieri, è che si verifichino nuovi disagi. Tra rifiuti abbandonati sui marciapiedi o lungo le strade. Come accaduto di recente in corso Cosenza o in alcune vie di San Salvario dove il nuovo sistema sta incontrando qualche difficoltà. L’obiettivo del progetto, tuttavia, è quello di far salire ancora la percentuale di raccolta differenziata in città, che risulta soddisfacente rispetto al livello nazionale: nel 2016 a Torino era il 42,1% ma sarebbe salita di qualche punto.