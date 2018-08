Porta a porta, disagi a Santa Rita. Marciapiedi sommersi dai rifiuti

L’obiettivo era quello di far sparire entro cinque anni i cassonetti dei rifiuti dalle strade. Così dopo San Salvario, Vanchiglietta e Regio Parco il servizio di raccolta “porta a porta” ha cominciato a fare la sua comparsa anche a Santa Rita. Con la rimozione, progressiva, dei bidoni dagli angoli delle strade. Notizia che ha sorpreso i residenti, forse non pronti all’avvento della nuova raccolta differenziata. E questo benchè i residenti del quartiere Santa Rita siano stati avvisati dell’arrivo del servizio di raccolta “porta a porta”. Il Comune di Torino aveva rivisto, infatti, il contratto di servizio con Amiat all’interno dell’accordo quadro stipulato con il Gruppo Iren. E sui bidoni di Santa Rita era comparso anche un messaggio che spiegava ai cittadini cosa sarebbe successo tra agosto e settembre. Il servizio dovrebbe essere operativo entro l’autunno, intanto cominciano i primi problemi. In corso Cosenza c’è chi ha già fotografato le isole invase dai rifiuti. E in effetti quella immortalata sembra una vera e propria discarica a cielo aperto. «Se questi sono i presupposti – si domandano i residenti – ne vedremo delle belle». Ma il porta a porta, soprattutto nella fase sperimentale, qualche polemica se la porta sempre dietro. Era accaduto anche a San Salvario, dove molti residenti lamentano che assieme ai cassonetti dalle strade del quartiere sia scomparsa anche la pulizia, con collinette di sacchi accatastati davanti ai portoni o agli angoli delle strade. Senza, poi, andare davvero a verificare quanto e in che modo venga rispettato il dettato sulla differenziazione dell’immondizia. A poco, infatti, sembra essere servita la campagna “social” lanciata da Amiat per sensibilizzare cittadini e esercenti all’utilizzo corretto dei bidoni colorati. C’è, infatti, chi continua a fare di testa sua. Ignorando quel vademecum su come evitare di rendere vano lo sforzo di aver raccolto con puntualità tutte le bottiglie di vetro e poi conferirle all’interno di un bel sacchetto di plastica nel contenitore ad esso dedicato, oppure, fare lo stesso con carta e cartone. Consigli, forse, finiti nel cestino. Magari anche in quello giusto.