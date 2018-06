Porta a Porta, guai a San Salvario. «I rifiuti lasciati fuori dai bidoni»

«Ieri abbiamo ripulito la zona seguendo il regolare turno di pulizia» replicano da Amiat. In effetti nel pomeriggio non c’era traccia di immondizia sui marciapiedi. «E’ un problema che si è già verificato a San Salvario – spiegano da Amiat -. Ogni volta che si estende la differenziata porta a porta infatti ci sono sempre dei problemi, ma il disagio non dura più di qualche settimana, il tempo che i cittadini capiscano come funziona la nuova tipologia di raccolta rifiuti».

«Quella dei lucchetti ai bidoni – replica il vicepresidente della Otto, Massimiliano Miano – è una forma di garanzia verso il condominio, per far sì che estranei non riversino rifiuti non riciclabili nei contenitori. Ricordiamo che l’ispettorato è preposto al controllo del rifiuto regolarmente smaltito, pena multe salate».