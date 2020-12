Porta Nuova, 33enne denunciato per truffa

Stesso provvedimento anche per una 42enne che non ha ottemperato a un ordine di espulsione

Un arrestato, dieci indagati, 2.771 persone controllate di cui 924 con precedenti penali, 181 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 211 a bordo di 89 treni, 13 i servizi antiborseggio, 18 lungo la linea ferroviaria e 35 quelli di ordine pubblico.

Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, diffusi dalla Segreteria Affari Generali attraverso il consueto report.

A Torino, in particolare, nella stazione di Porta Nuova gli agenti della Polfer hanno denunciato un 33enne nigeriano per truffa in quanto trovato in possesso di una carta Postepay destinataria della somma fraudolenta e una 42enne moldava destinataria dell’ordine del Questore di Torino di abbandonare il territorio nazionale, emesso nello scorso febbraio.