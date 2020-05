Porta Nuova, denunciato senza fissa dimora per violazione delle norme sull’immigrazione

Il 46enne, di nazionalità marocchina, non ha ottemperato a due ordini del Questore di Torino

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Torino Porta Nuova hanno denunciato in stato di libertà un 46enne di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora, per aver trasgredito le norme sull’immigrazione.

L’uomo è stato rintracciato, nell’ambito dei controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria per vigilare sul rispetto delle misure anti-Covid, presso l’uscita principale della stazione torinese.

Accompagnato presso gli uffici di polizia, il cittadino straniero è stato sottoposto ad accurato controllo tramite rilievi foto-dattiloscopici da cui è risultato essere destinatario di due ordini del Questore di Torino, uno del 2018 e l’altro del 2019, a cui lo straniero non ha ottemperato nei termini di legge.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.