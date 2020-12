Porta Nuova, denunciato un 23enne per percosse a una viaggiatrice

Tredici indagati, 2.866 persone controllate di cui 701 con precedenti di polizia, 244 pattuglie impegnate nelle stazioni e otto in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno dei viaggiatori, 37 i servizi di vigilanza a bordo di 89 treni, 22 i servizi lungo linea e 54 quelli di ordine pubblico: questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

In particolare, a Torino Porta Nuova, la Polizia Giudiziaria ha arrestato un cittadino italiano nel corso dei controlli ai varchi della stazione previsti per il contenimento del Covid-19, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per il reato di furto. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale “Lorusso e Cotugno” dovendo scontare la pena di cinque mesi e 29 giorni di reclusione.

Sempre a Torino Porta Nuova, gli agenti hanno denunciato un 23enne pakistano, irregolare sul territorio nazionale, per percosse nei confronti di una viaggiatrice. Bloccato dagli agenti, lo straniero è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della locale Questura, mentre la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario e accompagnata al Pronto Soccorso, dove le sono stati diagnosticati dieci giorni di prognosi.