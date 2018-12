Porta Nuova, il capo della polizia si complimenta per l’arresto del nigeriano che ha aggredito gli agenti

Il questore di Torino, Francesco Messina, si è complimentato, anche a nome del capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, con gli agenti della polfer e del commissariato di Campagna che, ieri, hanno arrestato un nigeriano alla stazione di Torino Porta Nuova.

Lo straniero, che non aveva rispettato l’ordine di lasciare l’Italia, ha opposto resistenza mordendo un agente e ferendone altre due.

Resta la polemica in merito al video di una passante pubblicato sulla pagina Facebook del centro sociale Gabrio e accompagnato da questo commento: “I poliziotti, oltre ad un uso illegittimo e ingiustificato della forza, innervositi da coloro che riprendevano la scena hanno iniziato a prendersela con chi chiedeva spiegazioni”.

Per il segretario generale provinciale del Siap, Pietro Di Lorenzo, “si tratta di un fermo come tanti, a ogni ora e ogni giorno, che la propaganda anti Stato voleva trasformare in una manifestazione di regime. Le immagini sono chiare, operatori della questura e della polfer, insieme all’esercito, agiscono in numero per evitare la violenta resistenza fisica del soggetto”.