Porta Nuova, latitante arrestato dalla Polfer appena sceso dal treno regionale

Durante i controlli per l'emergenza Covid-19

Un giovane di nazionalità albanese, residente nel Maceratese, è stato arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria nella stazione di Torino Porta Nuova per il ripristino di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata.

Il ragazzo, che proveniva dal treno regionale con tratta Bardonecchia-Torino Porta Nuova, è stato fermato al varco di polizia della stazione durante l’espletamento dei controlli previsti per il contenimento del Covid-19.

Sottoposto agli accertamenti di rito, è risultato destinatario di molteplici note di rintraccio e, in particolare, di un ordine di carcerazione per 9 mesi di reclusione, 20 giorni di arresto e 310 euro di multa per violazione della normativa antiriciclaggio. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale “Lo Russo e Cutugno”.