Porta Nuova, non hanno il biglietto e si barricano nel bagno del treno: denunciati

Nei guai un uomo e una donna, trovata anche in possesso di un coltello

Si barricano nel bagno del treno perché senza biglietto. Un uomo di 40 anni e una donna di 37, entrambi italiani e con precedenti, sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale: è successo sabato pomeriggio alla stazione di Torino Porta Nuova, sul treno per Genova Brignole.

E’ stato il capotreno a richiedere l’intervento degli agenti della Polfer che, non senza difficoltà, sono riusciti a far scendere i due passeggeri dal treno, partito con un modesto ritardo. La donna è stata anche denunciata anche per possesso di oggetti atti ad offendere: aveva infatti un coltello con lama di 8,5 centimetri e lunghezza complessiva di 19.