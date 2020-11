Porta Nuova, ruba in un negozio e inveisce contro gli agenti: denunciato

Un arrestato, 16 indagati, 3.814 persone controllate, di cui 867 persone con precedenti. Dieci veicoli fermati, 259 pattuglie impegnate nelle stazioni e 13 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno ai viaggiatori. Ventotto i servizi lungo linea e 49 di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

A Torino Porta Nuova, in particolare, i poliziotti hanno sorpreso all’interno dello scalo ferroviario un 61enne italiano che pochi istanti prima si è reso responsabile di furto ai danni di un’attività commerciale in stazione. Fermato e accompagnato presso gli Uffici di Polizia per accertamenti, l’uomo ha inveito contro gli agenti. È stato denunciato per furto aggravato e oltraggio a pubblico ufficiale.