Porta Nuova, tre arresti per furto aggravato

Cinque persone arrestate e 11 indagate. 3.683 identificati, di cui 1.053 stranieri, 114 minori e 811 con precedenti di polizia. Cinquantasei veicoli controllati, 256 pattuglie in stazione e 119 a bordo treno, 307 treni scortati e 12 pattuglie antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori, 24 servizi lungo linea e 20 di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

In particolare, a Torino gli agenti del Settore Operativo di Porta Nuova hanno arrestato tre stranieri, due algerini e un marocchino, responsabili di furto aggravato negli esercizi commerciali all’interno della stazione. Tutti i malviventi, da controlli approfonditi, risultavano avere a carico precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

Gli agenti del posto Polfer di Asti hanno rintracciato ed arrestato un cittadino italiano destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione per il reato di spaccio di stupefacenti, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Pena residua da scontare: tre anni, un mese e sette giorni e una multa di 1.530 euro. L’uomo è stato associato presso la locale casa circondariale e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella stazione di Alessandria, gli operatori Polfer hanno rintracciato ed arrestato un cittadino nigeriano destinatario di un ordine di esecuzione di carcerazione, per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, pena residua di 2 anni, 7 mesi, 13 giorni e una multa di 12mila euro. Lo straniero è stato associato presso la locale casa circondariale e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli operatori del posto Polfer di Novi Ligure hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini stranieri, irregolari in Italia, colpiti da un ordine del Questore di Torino e di Milano a lasciare il territorio nazionale.