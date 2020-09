Porta Palazzo, 23enne fermato con 260 grammi di marijuana [FOTO]

Nel corso dei controlli multate tre donne che, senza autorizzazione, vendevano alimenti in cattivo stato di conservazione

Lo scorso sabato mattina, personale del Commissariato Dora Vanchiglia, unitamente a pattuglie del Reparto prevenzione Crimine, delle Unità Cinofile dell’UPG e a personale della Polizia Municipale, ha effettuato un controllo straordinario nell’area mercatale di Porta Palazzo.

Durante il servizio sono state notate, nelle vicinanze del padiglione “IV Alimentare” di Piazza della Repubblica, tre cittadine nigeriane con precedenti di polizia intente a vendere alimenti in cattivo stato di conservazione e di dubbia provenienza, riposti all’interno di grosse borse di plastica.

Le tre donne sono state sanzionate amministrativamente, per l’importo di 5.164 euro a testa, per esercizio di attività commerciale su area pubblica senza la prescritta autorizzazione: i generi alimentari di dubbia provenienza sono stati loro sequestrati.

Attorno alle 11, l’unità cinofila ha diretto poi la propria attenzione verso la fermata degli autobus GTT posta al centro del mercato, in direzione ovest. I cani puntavano in particolare, con insistenza, un giovane, un 23enne di origine nigeriana, che al vedere sopraggiungere i poliziotti ha cercato di dileguarsi fra la folla.

Il giovane è stato comunque fermato e sottoposto a controllo. All’interno di un busta per la spesa che teneva sotto braccio, gli agenti hanno rinvenuto oltre 260 grammi di marijiuana. Il giovane, fra l’altro colpito dal divieto di dimora in Torino e provincia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.