Porta Palazzo, lite al mercato: due denunciati e un parabrezza sfondato [FOTO]

I due, di origini marocchine, si sono colpiti con un pesante porta prezzi in ferro

Una lite al mercato di Porta Palazzo, a Torino, si è conclusa con due persone denunciate e un parabrezza sfondato. Protagonisti due venditori di origini marocchine, di 23 e 45 anni, che, dopo aver colpito e mandato in frantumi il parabrezza di un autocarro, sono venuti alle mani per futili motivi.

Entrambi sono rimasti feriti in quanto, nello scontro, si sono colpiti con un pesante porta prezzi in ferro. Sul posto i medici del 118 e gli agenti della polizia municipale del comando Porta Palazzo: i due sono stati denunciati e sanzionati con un verbale di 160 euro per turbativa delle operazioni di mercato.

Inoltre il proprietario del furgone danneggiato è stato multato (gli sono stati sottratti anche 5 punti dalla patente), in quanto il mezzo, che è stato sequestrato, risultava senza assicurazione.