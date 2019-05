Porta Palazzo, con il Ramadan è allarme abusivi: «E i controlli restano sulla carta»

Vendono latte, succhi di frutta e valanghe di bibite gassate nei pressi delle fermate degli autobus e degli attraversamenti pedonali. Dal mattino fino alla sera, dandosi rigorosamente il cambio per contrastare il caldo di questi ultimi giorni. Con l’avvento del ramadan a Porta Palazzo (inizio previsto domani) il numero degli abusivi del pane e delle bibite potrebbe davvero crescere a dismisura.

Durante la settimana li puoi trovare accanto ai banchi degli ambulanti, ai bordi delle strade e persino vicino ai semafori. Mentre è con il fine settimana che scatta la vera e propria invasione. Gli acquirenti, però, non mancano mai. Permettendo agli abusivi delle bevande di fare i loro affari. Un problema che è stato nuovamente sollevato in Circoscrizione 7, con un’interpellanza firmata dal capogruppo di FdI Patrizia Alessi. «Da anni la Tettoia dei casalinghi del mercato di Porta Pila – spiega Alessi – viene occupata dalle bancarelle abusive. Ci chiediamo se qualcosa cambierà con la riqualificazione del Palafuksas».

La birra va via come il pane, stessa cosa per i succhi di frutta e le lattine di coca cola e aranciate di marchi esotici ed esposte per l’occasione in sacchi e bacinelle. Un fenomeno che non vuole proprio saperne di passare di moda, come sanno bene i comitati che gravitano attorno a Porta Palazzo. I venditori coprono l’intera area e non temono i controlli delle pattuglie in servizio.

Di autorizzazioni, ovviamente, neanche a parlarne. E le bibite, il burro, il latte e la menta rimangono spesso sotto il sole anche per ore e ore. Proprio su questo punto vengono chiesti provvedimenti. «Speriamo non riprenda il solito show – prosegue anche il dirigente nazionale di FdI, Maurizio Marrone -. Il commercio abusivo e l’occupazione del suolo pubblico la fanno da padroni. Mentre le forze dell’ordine latitano permettendo agli abusivi di riappropriarsi di Porta Palazzo».