Porta Palazzo, scoperto banco abusivo: sequestrati 560 chili di alimenti

Controlli della polizia municipale: multa da oltre 5mila euro per un marocchino di 32 anni

Controlli della polizia municipale, questa mattina, nel mercato di Porta Palazzo, a Torino. I vigili urbani hanno comminato una sanzione di oltre 5mila euro a un marocchino di 32 anni che aveva allestito un banco alimentare abusivo.

Vendeva di tutto, dalle olive ai pomodori secchi, fino a capperi, acciughe e spezie varie. Gli agenti del comando di Porta Palazzo hanno sequestrato in totale 560 chili di alimenti per un valore di 2.800 euro. L’uomo, sprovvisto di documenti, è stato portato al comando di via Bologna e fotosegnalato.