Porta a porta, primi disagi. «Strade invase dai rifiuti»

l servizio di raccolta differenziata porta a porta è ormai quasi a pieno regime, ma nel quartiere i problemi restano. Sì perché in Borgo San Paolo, dopo che lo scorso 10 febbraio è partita la prima fase di rimozione dei vecchi cassonetti stradali, i marciapiedi stanno iniziando ad accumulare immondizia. Via Millio, via Braccini, via Renier, via Caraglio e tante altre strade dove il pattume sta prendendo corpo. Gli abitanti si lamentano. «Da noi mancano ancora i bidoni dell’umido, della carta e del vetro. Ho fatto la segnalazione il 27 gennaio. Devono ancora arrivare», racconta una residente. Il problema, purtroppo, è che la rimozione è iniziata – nello specifico nell’area del quartiere compresa tra corso Peschiera, corso Racconigi, corso Trapani e via Tirreno – ma non in tutte le vie sono già comparsi i nuovi bidoncini piccoli.

