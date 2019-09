Porte aperte e finestre chiuse

Ieri era il 20 settembre. Stessa data per due avvenimenti dei secoli scorsi. Nel 1870 cadde la Roma papalina, i bersaglieri vi entrarono dalla breccia di Porta Pia (c’era anche mio bisnonno all’assalto) e finì il potere temporale dei Papi. Ce la contrabbandarono per un secolo come gloriosa impresa militare sabauda, al pari della spedizione dei Mille e il Risorgimento in genere. Solo con gli studi e la fine della retorica patriottica capimmo che ci fu un accordo tra Francia e Inghilterra, che finanziarono e appoggiarono il Piemonte onde creare uno stato debole e vassallo nella penisola, evitando che se la pappasse, con l’aiuto della Germania, uno stato forte come l’impero Austroungarico, che ne possedeva già una parte. Questo è il primo avvenimento. Il secondo è del 1959, quando in Italia chiusero i casini. I goliardi celebrano questa data, da allora, con un banchetto chiamato “cena Merlin” al quale partecipano confratelli di tutta Europa. Non c’è da stupirsi. Il popolo dei mantelli ha sempre inneggiato al libero amore, anche mercenario, fin dai tempi dei clerici vagantes medioevali. Logico che abbia a cuore i templi in cui tale rito si officiava. Fu l’illusione che chiusi i teatri le attrici cambiassero mestiere che indusse a varare l’iniqua legge. Poi sappiamo com’è finita: le etère sono dilagate per le strade, il mestiere è più prospero che mai, ed è ancora sfruttato. L’esempio di nazioni civilissime come la Svizzera e la Germania, dove i bordelli sono legali, nessuno sfrutta le “operatrici”, l’igiene è garantita e tutti ci pagano le tasse, non è servito. Da noi “quelle case” non si riaprono. Le due chiese, la rossa e la bianca, non vogliono.

