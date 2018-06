Porte aperte nelle case più “in”

Porte aperte per la “casa più bella del mondo”, The number six di via Alfieri 6, quella che nel 2015 si è aggiudicata il concorso Building of the Year di ArchDaily nella sezione resta ro, le prenotazioni sono già tutte esaurite.

Così come sono esaurite le visite all’Accademia Liuteria Piemontese, al cantiere della metro, al Grattacielo Intesa Sanpaolo e altre ancora.

Ma la due giorni di “Open House”, l’evento in programma oggi e domani nella nostra città che consente di visitare gratuitamente residenze, palazzi privati e luoghi abitualmente non accessibili, riserva al pubblico un’amplissima rosa di pro- poste di architetture urbane.

Torna per il secondo anno, organizzato dall’associazione culturale Open House Torino, il format nato a Londra nel 1992 dal lavoro della fondatrice Victoria Thornton e diffuso in 42 città del mondo. Un’iniziativa di successo, particolarmente apprezzata dai torinesi che nella scorsa edizione hanno fatto registrare per la nostra città il miglior esordio di sempre del network Open House Worldwide con quasi 40 mila visite e circa 15mila visitatori.

Sono più di 140 i luoghi aperti in questo fine settimana, tra nuove architetture, palazzi storici, loft in vecchie fabbriche, case-studio, basse costruzioni reinventate, spazi in trasformazione, par- chi, giardini, e anche una Torino sotterranea inedita.

Quest’ultima offrirà, oltre alla visita al cantiere della metropolitana e alle gallerie militari del Forte del Pastiss, anche la visita in anteprima assoluta all’area archeologica scoperta durante gli scavi per il parcheggio in corso Galileo Ferraris.

Ad incuriosire di più il pubblico sono soprattutto le case private, le case del lusso, ma anche le case zen, le case “pazze”, le case high tech. Tra le più apprezzate nello scorso anno Casa Hollywood in corso Regina Margherita, con la sua magnifica vista sul verde della città e della collina, e 25 Verde, importante esempio di architettura contemporanea torinese.

A San Salvario apriranno le porte Casa Madama, Ca- sa Morrissey e Casa Phoenix, quindi Casa G, sulla torre di piazza Solferino, l’appartamento in prima collina Tre Viste, Casa Okumè alla Crocetta, il Giardino Segreto ai piedi dei Cappuccini, la Casa Y a Pino Torinese, la villa in cemento e vetro che dal mezzo del bosco inquadra l’altro lato della collina. New entry di questa edizione la nuovissima Nuvola Lavazza, appena inaugurata, e i luoghi di cultura e spettacolo come il Teatro Regio, il Complesso Artigianelli con il Teatro Le Musichall, il Café Müller di Cirko Vertigo, Casa Aurora.

Tra le location cult il re dei dancing, “Le Roi”, con i suoi corridoi di maioliche e specchi. In programma anche molti tour, in Barriera di Milano, alla Falchera, alle Vallette, a Mirafiori sud, al cimitero monumentale. E poi i parchi, come Parco Colonnetti, Giardino Rodari, Parco Peccei, e il tram argento di Borgo Rossini.