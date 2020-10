Porte rotte e bivacco ovunque. «Impedite la sosta dei camper»

L’installazione delle barriere anti-abusivi in via Monteverdi non ha risolto il problema degrado. Lo denunciano i residenti, lo dicono le auto abbandonate, i rifiuti e le bottiglie di birra davanti agli uffici postali. E nelle ultime settimane la situazione è di nuovo precipitata. Basta fare un giro tra i parcheggi per notare come tutte le porte siano state danneggiate e ormai entrare con i camper sia una pura formalità.

La preoccupazione delle famiglie del quartiere, però, è arrivata anche alle orecchie della Circoscrizione 6 che ha scelto di alzare la voce. «Ho chiamato più volte il Comune, ne ho parlato al comitato per l’ordine e la sicurezza – racconta la presidente, Carlotta Salerno -. La situazione è molto critica, i cittadini ci stanno chiedendo un incontro perché i nomadi sono aumentati.

