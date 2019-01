Porte come “tagliole”. Ascensori fuorilegge al Palazzo di Giustizia

Ora che lo ha detto anche un consulente nominato dalla Procura, con l’aggiunto Vincenzo Pacileo, i magistrati, gli avvocati, gli uomini della polizia giudiziaria e gli altri frequentatori del Palazzo di Giustizia sanno di non aver dato dei giudizi a casaccio, quando le chiamavano “tagliole”, “ghigliottine” o “trappole”. Perché le porte degli ascensori del nostro tribunale non rispettano per davvero le prescrizioni di sicurezza. E questa conclusione è stata messa nero su bianco dopo gli accertamenti tecnici disposti dal pm Pacileo e ora allegati al fascicolo aperto la scorsa estate per il reato di lesioni colpose, al momento a carico di ignoti. Prima della pausa ferragostana, infatti, una donna ha riportato la frattura del braccio mentre entrava nell’ascensore numero 28, quello che permette di raggiungere l’ordine degli avvocati. Un infortunio poi verbalizzato in una denuncia trasmessa alla Procura. Quella stessa Procura che è ospitata al quinto e al sesto piano del PalaGiustizia, anche loro serviti dagli ascensori trappola.

