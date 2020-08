Portici e piazze, il rifugio dei senzatetto. In tasca ai mendicanti 25 euro al giorno

È allarme clochard sotto i portici del centro. Da piazza Castello fino alla stazione di Porta Susa, praticamente a ogni angolo spuntano giacigli di senzatetto che hanno perso tutto e sempre più numerosi sono gli africani che chiedono l’elemosina vicino all’ingresso delle attività commerciali. A questi si aggiungono i soliti noti che dimorano da anni davanti all’Intesa SanPaolo in piazza San Carlo o lungo il porticato di piazza Carlo Alberto. Uomini e donne di tutte le età che vivono dove capita, con materassi, coperte e cartoni stesi davanti ai negozi di via Roma, via Po, piazza Vittorio o sulle panchine dei giardini Sambuy.

Ma è via Cernaia la strada che più di altre si è trasformata in un vero e proprio dormitorio a cielo aperto.

