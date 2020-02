Porto illegale di arma in auto senza assicurazione e patente: arrestato 34enne

Aveva un coltello a serramanico ed una pistola, che nascondeva nell’auto che guidava senza copertura assicurativa e senza patente. Un 34enne italiano è stato arrestato dalla polizia a Torino per porto d’arma illegale ed indagato in stato di libertà per ricettazione.

AVEVA PRECEDENTI DI POLIZIA

E’ accaduto intorno alle 2 di notte nella giornata di san Valentino: l’uomo è stato fermato a bordo della sua vettura mentre procedeva a rilento in corso Francia in corrispondenza di alcune attività commerciali. Insospettiti, gli agenti lo hanno fermato per un controllo e hanno scoperto che il malvivente era già noto per precedenti di polizia, tra i quali proprio la revoca della patente nel 2015.