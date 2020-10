Positiva al Covid19, viola l’isolamento: denunciata per epidemia

Positiva al Covid-19, viola le misure di isolamento e si becca una denuncia. E’ successo nella tarda mattinata di mercoledì scorso nel quartiere Mirafiori a Torino. Qui, infatti, gli agenti del locale commissariato di polizia, su segnalazione di alcuni condomini di uno stabile del quartiere, sono stati chiamati ad intervenire.

I CONDOMINI CHIAMANO LA POLIZIA

I cittadini avevano lamentato la presenza di una condomina che, seppure positiva al virus della Sars Cov2, da giorni girovaga per il condominio, violando di fatto le restrizioni vigenti in materia d’isolamento.

DENUNCIATA PER EPIDEMIA

Una volta sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con la persona in questione la quale ha confermato loro la propria positività, specificando, al contempo, di non presentare però alcun sintomo dovuto al contagio. Per lei, inevitabile, è scattata la denuncia per epidemia.