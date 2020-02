Positivo un giocatore della Pianese, stop dalla Juve ad allenamenti degli Under 23 con la prima squadra

La seconda formazione bianconera ha affrontato domenica in serie C proprio i toscani: ma King Udoh non era in campo

La positività al Coronavirus di un calciatore di serie C, il 22enne della Pianese King Udoh, mette in allarme la Juventus. L’attaccante ha accusato sintomi da attacco influenzale mentre era in ritiro con la squadra ad Alessandria ed è stato sottoposto al test.

Dopo che il tampone ha confermato i sospetti, è stato ricoverato all‘ospedale Le Scotte di Siena. È in buone condizioni, il resto della squadra è stato posto precauzionalmente in quarantena. Preoccupazioni, però, anche in casa bianconera.

Domenica scorsa, infatti, la Pianese ha affrontato proprio la formazione Under 23 di Fabio Pecchia. King Udoh, che tra l’altro è cresciuto proprio nel settore giovanile della Juve, non ha preso parte all’incontro ed è rientrato in Toscana il giorno stesso della partita.

Ma i dirigenti bianconeri hanno deciso comunque che nessun giocatore della seconda squadra potrà allenarsi con quelli della prima. Finora nessuno presenta sintomi da contagio, ma la Juventus non vuol correre rischi.

Va aggiunto che assai raramente i calciatori della squadra Under 23 sono stati aggregati al gruppo dei campioni guidati da Sarri. Nell’immediato futuro non accadrà senz’altro. Le squadre, peraltro, utilizzano spogliatoi separati.