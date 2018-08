Post contro Salvini, valanga d’odio sulla consigliera Pd: “Spero violentino prima le tue figlie e poi te” [FOTO]

Insulti e minacce per un post contro Matteo Salvini. La consigliera regionale del Pd, Nadia Conticelli, è stata presa di mira dagli haters per aver augurato su Facebook che “Salvini finisca in galera e ci resti per un po’” in merito al caso della nave Diciotti.

Apriti cielo, sull’esponente del Partito Democratico è piovuto odio. “Mi auguro che qualche bestia dei tuoi amici clandestini violenta prima le tue figlie e poi te, brutta deficiente e demente che non sei altro, e quando parli di Salvini sciacquati la bocca con l’acido muriatico”: questo è solo uno dei tanti commenti al post di Conticelli.

La consigliera denuncia: “Violenza contro le mie figlie, morte per me, insulti razzisti e misogini a sfondo sessuale, ecco il confronto politico di era leghista. A corto di argomenti politici si mette in campo contro le donne odio e sessismo. Ma questo per fortuna in Italia è, ad oggi, ancora un reato”.